Центр Сербского примет участие в исследовании об алкоголизации на карантине

Опрос об употреблении алкоголя в карантинный период подготовят ряд европейских научно-исследовательских центров. Среди них Ньюкаслский университет, Дрезденский технический университет и Центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского в Москве, пишут «Такие дела».

Ученые планируют выяснить, как разные вводимые ограничительные меры повлияли на потребительское поведение у разных граждан. В целях исследования поясняется, что нынешняя пандемия стала беспрецедентным случаем в плане работы с населением. Есть гипотеза, что выросли показатели алкоголизации среди взрослых граждан.

Опрос будет проведен среди жителей европейских стран. Анкета в том числе будет доступна на русском языке.

11 сентября в России проходит День трезвости. В 2005 году дате было присвоено федеральное значение.

О социальном вреде алкоголя в своем обращении 11 сентября заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «К сожалению, люди нередко совершают непоправимые греховные поступки под влиянием алкоголя, в состоянии опьянения делают то, чего никогда бы не позволили себе в трезвом виде. Такие деяния порой разрушают не только их жизнь, но и жизни окружающих», — цитирует патриарха «Областная газета».