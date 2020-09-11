Боковой амиотрофический склероз можно серьезно затормозить

Фото в статье: кадры из фильма "Думаю, как все закончить" / YouTube

"Думаю, как все закончить": новая сюрреалистическая головоломка от Чарли Кауфмана
Кадр из фильма "Цой" / фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube

Юрист о войне за фильм "Цой": Повод для иска есть, но к Путину обращаться не стоило
Фото в статье: Global Look Press

"Кашка, пюрешка, ложка сахара": Долинский рассказал о жизни Ефремова на зоне
Космополит и путешественник Владимир Познер снова выпустил «Одноэтажную Америку» // фото в статье: Андрей Струнин

Познер, Ургант и обратная сторона Японии на книжной ярмарке в "Манеже"
В центре внимания
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube
"Деньги возят чемоданами": сколько стоит лечение Навального в "Шарите"
Лидер "Ногу свело!" рассказал, почему поддержал белорусов в Нью-Йорке
Птицын Лебедеву – товарищ? Кто возглавит Мосгорсуд после Ольги Егоровой

Новости дня

11 сентября, пятница

[19:29]Навальный мог быть отравлен более жестким вариантом "Новичка"
[18:49]30% зумеров рунета стараются сортировать мусор
[18:31]Служба безопасности Украины начала расследование 15 новых дел против Порошенко
[18:07]От Москальковой и Пушкиной требуют добиться госзащиты для жертв домашнего насилия
[17:56]Увольнение главного судмедэксперта РФ связали с нарушением трудовой дисциплины
[17:28]У жителей байкальского села, попавшего в состав нацпарка, хотят отобрать землю
[17:03]В Екатеринбурге потребовали пресечь борьбу "казаков" с ЛГБТ-гражданами
[16:01]В реанимацию можно будет попасть не только родственникам пациентов
[15:56]Ольга Егорова подала в отставку. Нового главу Мосгорсуда назначит Путин
[15:19]Бывшего первого вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
[15:16]Потерянную силовиками спутницу Навального не искали. Они даже не знают её имени
[15:03]Прокуратура выясняет причины обрушения потолка в спортзале школы Стерлитамака
[15:01]Общее число самозанятых москвичей увеличилось на 90% чуть более чем за полгода
[14:43]В Москве сообщили о возбуждении дела против высокопоставленного чиновника
[14:33]Памфилова: Выборы будут честными, только если наблюдатели дежурят по ночам
[14:15]Минпромторг не одобрил идею о ценниках в магазинах за вес и за единицу товара
[14:02]Договор с Японией стал первым для Британии крупным соглашением после Brexit
[13:45]На УИК №466 в Рязанской области люди голосуют в продуктовом магазине
[13:43]Центр Сербского примет участие в исследовании об алкоголизации на карантине
[13:25]"Согласен с Мао": Андрей Кончаловский осудил развенчание культа личности Сталина
[13:03]Песков: Лукашенко прилетит к Путину в понедельник. Место пока под вопросом
[12:46]Лишь 13% россиян хотят привиться от COVID. Почти половина не сделают этого никогда
[11:55]Алексиевич просит ООН направить миссию для фиксации препятствования работе СМИ
[11:48]Находящихся в РФ более 30 дней мигрантов могут обязать делать отпечатки пальцев
[11:37]МВФ отказался выдавать Лукашенко почти $1 млрд на поддержку экономики в пандемию
[11:37]Захарова: РФ не вмешивалась и не будет вмешиваться в электоральные процессы США
[11:26]Аналитики Morgan Stanley: в ближайшие 10 лет юань станет третьей мировой валютой
[10:45]МВД просит Германию пустить их следователей к Навальному для проведения проверки
[10:30]Трамп рассказал о наличии у Вашингтона неизвестного никому "невероятного" оружия
[10:15]За фальсификации на досрочном голосовании за 5 лет реальный срок не получил никто
[09:36]Одна из сопровождавших Навального улетела в Германию, не дав полиции разъяснений
[09:02]Сотрудники белорусской IT-компании записали видео после ареста их коллег
[08:23]Путин извинился, племянник, русские хакеры, Навальный в ООН. Главное к 11 сентября

10 сентября, четверг

[21:59]В Москве на три месяца продлили срок ареста фигурантам дела о торговле детьми
[21:15]В физическую устойчивость Трампа и Байдена в США верят больше, чем в психическую
[20:37]Российские власти приняли решение об открытии границы с Южной Осетией
[20:12]Возле ЦИК задержали выступавших против трехдневного голосования депутатов КПРФ
[19:58]Бастрыкин объявил о создании отдела по борьбе с искажением исторических фактов
[19:35]Минюст предложил лишить Эльмана Пашаева адвокатского статуса
[18:58]Вашингтон ввел санкции против троих граждан РФ и одного украинца

Фото: depositphotos
Уютный креатив: баклажаны, фаршированные куриной грудкой и болгарским перцем
Фото: depositphotos
Рецепт. Осторожно – персики на гриле!
Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Как собрать ребенка в школу по адекватной цене? Эксперты дают советы по экономии
Фото: depositphotos
Рецепт: картофельная запеканка по-французски с бульоном и луком
Фото: depositphotos
Чарджбэк: как вернуть деньги, если купленная по интернету вещь не подошла
Фото в статье: depositphotos
Пшенка с красной икрой и карпаччо с клубникой: топ неожиданных вариантов известных блюд
Фото: Global Look Press
Сухой закон в Кургане и шпионские страсти в Барнауле: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Метро в Нижнем Новгороде и хамство в ярославском отеле: что обсуждали в Сети
Владимир Машков, Сергей Женовач, Виктор Рыжаков и Александра Захарова // Фото: Global Look Press
Гонорары Машкова и "заказ" на Захарову: топ-4 театральных скандалов на фоне пандемии
Фото в статье: пресс-служба СТС
Яркая оригнальность с оттенками ранней осени: ТОП-3 суперблюд для сладкоежек

Боковой амиотрофический склероз можно серьезно затормозить

Здоровье и дом - Здоровье
17:01, 11 сентября 2020
Американские СМИ

Боковой амиотрофический склероз можно серьезно затормозить
Zygimantas Gedvila via www.imago / Global Look Press
Zygimantas Gedvila via www.imago / Global Look Press

Полученные из эбселена соединения могут быть использованы для лечения бокового амиотрофического склероза.

В EBioMedicine опубликовано исследование, авторы которого напоминают, что пятая часть случаев семейного и некоторые случаи спорадического БАС характеризуются мутациями, влияющими на протеин-супероксиддисмутазу один (SOD1). Обычно этот белок существует в виде димера — стабильной пары из двух белков. Однако мутантный SOD1 образует токсичные для клеток агрегаты (сгустки). Новым методом лечения БАС, вызванного SOD1, может быть стабилизация димера SOD1. Таким образом, можно предотвратить агрегацию и последующую токсичность.

Эбселен — селенсодержащая органическая молекула, которая обладает нейропротекторным воздействием. Предыдущие исследования показывали, что производные эбселена могут стабилизировать димер SOD1, в частности, воздействуя на цистеин 111 — часть белка SOD1, которая важна для образования димера. Основываясь на предыдущих открытиях, ученые разработали производные эбселена следующего поколения, лучше стабилизирующие димеры SOD1 и более удобные для использования в качестве лекарств.

Сначала они протестировали новые соединения в лаборатории, используя нейронные клетки мышей в чашках. Доказано, что экспрессия G93A SOD1 — мутантной формы SOD1, вызывающей БАС — снижает жизнеспособность клеток примерно на 38% по сравнению с экспрессией SOD1 дикого типа, которая не токсична для клеток. Далее исследователи лечили эбселеном мышей с БАС, вызванным G93A SOD1. По сравнению с контрольной группой, это лечение значительно отсрочило начало заболевания (128 дней против 118).

 

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

Поделитесь статьей:

Diedra Laird / Global Look Press

Здоровье

Из-за вейпинга подростки хуже переносят коронавирус
Zygimantas Gedvila via www.imago / Global Look Press

Здоровье

Боковой амиотрофический склероз можно серьезно затормозить
Global Look Press

Здоровье

В реанимацию можно будет попасть не только родственникам пациентов
Политика
Михаил Делягин: Собянина могут заменить на человека, который значительно хуже него
Евгений Ройзман: Прямые выборы мэров – заноза для всех путинских холуев
Украинский политолог рассказал, кто может стать следующим президентом Украины
Ахеджакова поддержала Алексиевич: Вы хозяйка Беларуси, а не эти сволочи!
Общество
Сын адвоката Пашаева нарушает ПДД и "бьет" машины. Его ищут приставы
Виноват ли Пашаев в приговоре Ефремову? Быков объяснил суровое решение судьи
"Кремль. Путину". Сохраните омский дендросад!
"Ефремов на нарах мог покончить с собой": как актер провел первую ночь в тюрьме
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Известный со времен римского права принцип non bis in idem – никто не может быть дважды осужден за один и тот же проступок – закреплен в российском и международном праве. Но на жителя Екатеринбурга, вышедшего на пикет в поддержку хабаровчан, он, видимо, не распространяется

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Понятно, что школьные расстрелы всегда были проблемой Штатов, где оружие в свободной продаже; если это добралось до нас, дело плохо, но это в конце концов индивидуальный террор, мало ли сумасшедших или затравленных! А вот если это, как нам сообщили, организованная группа, да еще идейная, да еще вооруженная, – чем тогда наше время лучше проклятых девяностых?

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Грешно пинать немолодого кумира на скамье подсудимых, говорят иные. А кумиру разве не полагается вести себя достойно и по-мужски, а не быть после всего, что случилось, извините, хитрожопой размазней? Ведь и последнее слово Ефремова не означает, что он искренен. Вполне возможно, что судебная свита Михал Олегыча просто решила сделать ставку на то, что судья скостит горе-актеру несколько лет

Культура и ТВ
"Я тебя уничтожу!": как Гафт подрался с Шурочкой из "Служебного романа"
День рождения Табакова перенесли на 7 ноября: "Вечерний Ургант" готовит сюрприз
Борис Клюев в одном из последних интервью: Я три раза был женат. Ясно, что где-то есть компромат...
Причиной крещения Депардье мог стать штраф за езду на скутере после пива
Шоу-бизнес
Дима Билан шокировал поклонников резкой сменой образа с красными волосами
15 тысяч за "шапку Лолиты": мошенники продают в Сети вещи звезды
Алексей Панин: У меня нет денег на переезд дочери в Испанию!
"Любовнику" Волочковой пробили голову. Он обвиняет ее адвоката

Здоровье
Из-за вейпинга подростки хуже переносят коронавирус
Боковой амиотрофический склероз можно серьезно затормозить
Чтобы не заразиться COVID-19, нужно говорить тише
Названа лучшая диета для защиты от ревматоидного артрита
Туризм
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Геленджик на грани забастовки: вода в городе подаётся всего на 1-2 часа в день
К возобновлению авиасообщения с Россией готовят еще 30 стран
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Свежий номер
Евгений Цыганов // фото: Global Look Press
Евгений Цыганов: Если уж требуют сердца перемен, то, значит, пришло им время
Фото в статье: Анатолий Салунов, соцсети
Концлагерь "Березка", или Как я собирал холодильники в Подмосковье
Фото: Instagram
Гном Гномыч ходит в школу под охраной армии и офицера КГБ
Фото: Global Look Press
Соловей об отмене "Прямой линии": здоровье Путина не позволяет долго общаться
Фото: скриншот Youtube
Быков критикам Ефремова: Я, еврей, научу вас – русские не злорадствуют над сидельцами

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Фото в статье: Илья Золкин
"Написала на груди "Автограф здесь!":
жена Макаревича рассказала о его соблазнении
Андрей Ильин // фото: Global Look Press
Андрей Ильин о пенсионной реформе:
"Приятно, что мне продлили молодость"
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и генсек СССР Иосиф Сталин на Ялтинской конференции. 1945 год
Андрей Житинкин о последней роли Клюева:
Для Рузвельта Борису даже грима не нужно
Регина Дубовицкая и Михаил Евдокимов // фото в статье: Global Look Press
Регина Дубовицкая:
Мише Евдокимову я кричала: "Не ходи туда!"
Александр Федута // фото: PhotoXpress
Александр Федута:
Мы дожили. Эпоха Лукашенко минула, и потому моя жизнь не бессмысленна
Настасья Самбурская // Фото в статье: Instagram
"Прекрасные пимпочки": Настасья Самбурская снимала рекламу, но порадовала фанатов сосками
скриншот Instagram
Чья грудь красивее? Жены Малкина, Мамаева, Тарасова, Погребняка померились бюстами
Фото: Instagram
"Интима не дам!": звезда "Холостяка" получила от Абрамовича непристойное предложение
Фото: Агентство новостей "Москва"
"Выперла меня из спектакля": Садальский обвинил Марину Неелову в интригах
Фото: Instagram
"Мы были лучшими любовниками": Решетова и Тимати окончательно расстались
Анатолий Вассерман / Фото: скриншот Youtube
Анатолий Вассерман рассказал, почему Навальный именно сейчас "неожиданно вышел из комы"
Эксперты рассказали об эволюции обращения мусора в России
Александр Сытин
"Педофил на доверии"
Фото: depositphotos
Фирма веников навяжет: житель села под Владивостоком открыл бизнес для любителей бани
Global Look Press
"Добрые крышечки" помогают и людям, и природе
^