Минздрав хочет запретить продажу некрепкого алкоголя людям до 21 года

Некрепкий алкоголь могут запретить употреблять россиянам до 21 года, с таким предложением выступил замглавы Минздрава Олег Салагай. Он полагает, что продажу именно легких напитков нужно регулировать в первую очередь.

«Такого рода регулирование необходимо, прежде всего, в отношении некрепкого алкоголя, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти. Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем. Поэтому защита молодежи является наиболее важной задачей», — приводит его слова ТАСС.

Как отмечается, 16,5 градусов — это пороговое значение крепкости вина. Именно это число указано в законопроекте Минздрава. Против предложения выступает Минфин и Минэкономразвития. Поддерживают инициативу в Русской православной церкви, заявил пресс-секретарь московского патриархата Владимир Легойда.