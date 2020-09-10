Чтобы не заразиться COVID-19, нужно говорить тише

Тихий разговор способен снизить распространение COVID-19, как установили ученые.

Снижение среднего уровня речи на шесть децибел может иметь такой же эффект в деле сокращения риска передачи COVID-19, как и усиление в два раза вентиляции комнаты. Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе заявили, что более тихие зоны в помещениях с повышенным риском вроде больниц и ресторанов могут способствовать сдерживанию распространения болезни.

В июле Всемирная организация здравоохранения внесла поправки в свое руководство по COVID-19, признавшие возможность передачи аэрозольных частиц с вирусом не только после кашля и насморка, но при разговоре и даже дыхании, к примеру, во время хорового пения, в ресторанах или на занятиях фитнесом. Новое исследование показало, что микроскопические капли, выбрасываемые во время разговора, после испарения оставляют аэрозольные частицы, достаточно большие, чтобы переносить жизнеспособный вирус.

Увеличение громкости разговора примерно на 35 децибел (разница между шепотом и криком) увеличивает скорость выделения этих частиц в 50 (!) раз. Нормальный разговор обычно превышает 10 децибел по уровню громкости, тогда как окружающий шум в ресторанах равняется 70 децибелам.