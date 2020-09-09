В Башкирии главврача оштрафовали на 50 тысяч за лечение пневмонии без изоляции

В Исянгуловской центральной районной больнице республики Башкортостан главного врача оштрафовали на 50 тысяч рублей. Причиной тому стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, пишет «Медвестник».

Руководителю медучреждения вменяют вину за то, что он вовремя не принял решение изолировать 81-летнего пациента, поступившего в ЦРБ с диагнозом «пневмония».

В результате оказалось, что причиной пневмонии у мужчины стала коронавирусная инфекция. В больнице возникла вспышка инфекции: заразились 29 человека из числа персонала и 21 пациент. Два человека умерли.

Также отмечается, что персонал в больнице нерегулярно снабжался всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Ранее такой же штраф был назначен в Уфе главврачу больницы №13.