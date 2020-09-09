Успех диеты может зависеть от температуры тела

Для получения максимальной пользы от правильной диеты важна температура тела, как установили ученые.

Значительное сокращение калорий может быть непростой задачей для большинства, но похудение связано с множеством преимуществ для здоровья, начиная от увеличения продолжительности жизни и заканчивая падением риска рака, сердечных заболеваний, диабета и нейродегенеративных состояний вроде старческого слабоумия. Новое исследование, проведенное командой из США, подчеркивает критическую роль температуры тела в реализации этих преимуществ для здоровья, обусловленных диетой. Его результаты публикует Science Signaling.

Ученые давно заметили, что когда млекопитающие потребляют меньше пищи, температура их тела падает. Это эволюционный способ помочь нам сохранить энергию до тех пор, пока еда снова не станет доступной. Снижение температуры может увеличить продолжительность жизни независимо от ограничения калорий. Процесс включает активацию определенных клеточных механизмов, большинство из которых еще предстоит идентифицировать учеными.

Опыты на мышах показали, что при ограничении калорий температура оказывает на метаболизм такое же или даже большее влияние, чем питательные вещества. Путем компьютерного анализа результатов, полученных на обеих группах мышей, ученые смогли определить приоритетность метаболитов, наиболее ответственных за изменения температуры тела. В отдельном эксперименте они также показали, что в организм можно вводить определенные метаболиты в качестве лекарств, влияющих на температуру тела.