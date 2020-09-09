Из-за пассивного курения дети чаще попадают в больницы

Подвергающиеся постоянному воздействию табака дети чаще госпитализируются, как показало исследование.

Ставшие жертвами пассивного курения дети чаще попадают в больницы после посещения отделений неотложной помощи. Опубликованное в журнале Pediatric Research исследование показало, что воздействие табачного дыма также увеличивает риски для самых юных пациентов, которым в отделении неотложной помощи выполняют связанные с респираторными заболеваниями процедуры и выдают прописанные лекарства.

«Мы знаем, что пассивное курение связано со значительной заболеваемостью среди детей, — говорит автор исследования Эшли Мерианос из Университета Цинциннати в США. — Подвергшиеся воздействию табачного дыма дети с большей вероятностью нуждаются в диагностических, лабораторных и радиологических тестах на инфекционные заболевания во время экстренных визитов в больницы, чем их ровесники, избавленные от табачного дыма».

Маленькие жертвы пассивного курения в 24 раза чаще попадали в больницу, чем дети, не подвергавшиеся воздействию дыма. Хуже ситуация была с юными астматиками. Из-за пассивного курения дети в 27 раз чаще получали стероиды во время посещения отделения неотложной помощи и более чем в 15 раз чаще использовали альбутерол — бронходилататор, используемый для лечения приступов астмы.