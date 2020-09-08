Новая информация о сетчатке поможет лечить слепоту

Исследователи обнаружили, как сетчатка отправляет информацию в мозг, что может помочь при лечении слепоты.

Нейробиологи из Scripps Research установили, что конические клетки сетчатки, которые предназначены для работы при дневном свете и обеспечения цветового зрения, обычно используют в процессе развития определенный набор белков для связи с другими нервными клетками сетчатки и мозга. А это помогает решить загадку того, как фоторецепторы сетчатки формируют свои отличительные мозговые связи, что может помочь в восстановлении зрения, потерянного из-за дегенерации сетчатки, часто встречающейся у пожилых людей.

На основе открытия теоретически ученые получат возможность соединить выращенные в лаборатории светочувствительные протезы, которые вылечивают слепоту. Исследователи объясняют, что действующие как датчики света фоторецепторы должны отправлять сигналы в мозг. Они делают это, устанавливая высокоселективные контакты с другими нервными клетками сетчатки, которые в конечном итоге связываются с мозгом. Ученые обнаружили, что эти контакты могут соединяться через пару выявленных ими молекул клеточной адгезии, называемых ELFN1 и ELFN2.

Руководителем группы исследователей был профессор Кирилл Мартемьянов. Благодаря новому открытию наука теперь знает, как два типа первичных фоторецепторных клеток, от которых зависит человеческое зрение, отправляют информацию в мозг. Крайне важно, чтобы эти знания были преобразованы в новые методы лечения возрастной потери зрения.