Гипертония грозит не только инфарктами, но и слабоумием

Исследование показывает, что высокое кровяное давление и диабет вызывают изменения в мозге, которые ухудшают мышление и память. Врачи изучили сканы мозга и медицинские данные 22 000 добровольцев, участвующих в проекте UK Biobank. Выявлены значительные структурные изменения в сером и белом веществе у людей с диабетом и высоким кровяным давлением.

Эти люди, как правило, хуже справлялись с когнитивными тестами, которые измеряли скорость мышления и кратковременную память, что повышало вероятность дальнейшего снижения умственного развития. Ценность полученных выводов в том, что наука теперь доказала — выявленные факторы риска не только влияют на риск развития деменции в старости, они воздействуют на мозг и его когнитивные функции в среднем возрасте.

Исследование показало, что у проходящих лечение гипертонии людей, чье систолическое артериальное давление выше 140 мм, устойчиво более низкие когнитивные функции. Для артериального давления важен каждый миллиметр ртутного столба, и даже у людей, которые не проходят никакого лечения. Чем выше давление, тем хуже работает мозг, как утверждают ученые из Оксфордского университета.