Для борьбы с ожирением детям нужны пробиотики

Исследование показало, что пробиотики могут помочь справиться с детским ожирением.

В 2016 году более 340 миллионов детей и подростков во всем мире имели избыточный вес или страдали ожирением, подвергая себя большему риску болезней в позднем возрасте и даже ранней смерти. Одно из решений этой проблемы можно найти, обратив внимание на здоровье кишечника детей. Итоги небольшого исследования, которое будет представлено в понедельник на Европейском конгрессе эндокринологов, показывают, что в сочетании с диетой и контролем числа калорий пробиотический штамм Bifidobacterium breve может помочь детям и подросткам с ожирением похудеть.

Наша кишечная микробиота — динамичная популяция из более чем 100 триллионов микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте, они отвечают за поддержание иммунной функции, нормальный обмен веществ и защиту от патогенов. Диета считается ключевым фактором микробиоты кишечника, а дисбаланс микробиоты связан с заболеваниями и инфекциями. По данным Национального центра дополнительного и комплексного здоровья США, пробиотики состоят из живых бактерий и других микроорганизмов, «которые должны приносить пользу здоровью при употреблении или внесении в организм», их можно найти в йогуртах, а также других ферментированных продуктах питания и пищевых добавках.

Авторы изучили 100 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет с ожирением и инсулинорезистентностью — состоянием, при котором клетки мышц, жира и печени плохо реагируют на инсулин и не могут легко усваивать глюкозу в крови. Уменьшение всасывания приводит к накоплению глюкозы в крови с течением времени, потенциально создавая основу для развития диабета второго типа. Больше всего удивило ученых то, что действие пробиотиков в вопросе похудения продолжалось в течение нескольких недель после того, как дети переставали их принимать. Многие исследования показывали ранее, что, когда человек прекращал принимать пробиотики, они исчезали из кишечника и не давали длительного эффекта.