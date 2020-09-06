Собянин заявил о готовности Москвы к критическому сценарию по ковиду

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей «фильтровать поток всяческих слухов и домыслов» о перспективах по карантинному режиму в столице. Об этом он говорил в воскресном интервью с Ирадой Зейналовой на НТВ.

Градоначальник призвал «жить реальной жизнью» и заверил, что пока ни в Москве, ни в регионах нет второй волны ковида, а продолжается первая.

«Возникнет какая-то критическая ситуация, будем на нее реагировать. Но заранее закапывать себя и говорить "ужас-ужас" не стоит. Давайте будем более оптимистичными», — цитирует слова Собянина ТАСС.

Ранее Сергей Собянин заверил, что в сентябре жесткие карантинные меры в Москву возвращаться не будут, но необходимо соблюдать санитарные требования. В целом же, по его словам, Москва готова и к критическому развитию ситуации.