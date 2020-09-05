Собянин анонсировал начало пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью Первому каналу, что пострегистрационные клинические исследования вакцины от COVID-19 могут занять от двух до шести месяцев.

«Мы приступаем со следующей недели к большому исследованию — пострегистрационному испытанию вакцины. Оно продлится от двух до шести месяцев», — заявил глава столицы.

Он также отметил, что массовое промышленное производство вакцины может начаться в декабре этого года или в январе следующего. «Какие-то партии будут поступать уже в этом году. Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска. Это и здравоохранение, и образование, и торговля, ЖКХ, правоохранительные органы, ряд других, может быть, журналисты», — пояснил Собянин.

По его словам, сейчас массовая вакцинация планируется в конце 2020 года или в начале 2021 года.