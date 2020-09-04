Пчелиный яд уничтожает до 100% клеток рака груди

Новое исследование показало, что сильнодействующее соединение, извлеченное из яда медоносных пчел, может быстро уничтожить 100% агрессивных клеток рака груди с минимальным вредом для здоровых клеток. Проведенная Институтом медицинских исследований Гарри Перкинса в Западной Австралии работа была опубликована во вторник в рецензируемом научном журнале Nature.

Соединение под названием мелиттин никогда не тестировалось всесторонне на предмет его противораковых свойств на различных подтипах рака груди, включая агрессивный тройной негативный рак груди, как рассказали авторы исследования. Они обнаружили, что и яд медоносной пчелы, и мелиттин значительно, выборочно и быстро снижают жизнеспособность рака груди и его клеток с HER2.

Помимо способности быстро убивать клетки рака груди, мелиттин также продемонстрировал другие замечательные свойства в деле остановки распространения рака и повышения эффективности существующих химиотерапевтических препаратов. Мелиттин можно использовать с небольшими молекулами или химиотерапевтическими препаратами, такими как доцетаксел, для лечения высокоагрессивных типов рака груди. Комбинация мелиттина и доцетаксела была чрезвычайно эффективной в снижении роста опухолей у мышей. Следующим шагом исследователей является оценка оптимального метода доставки мелиттина, а также токсичности и максимально переносимых доз в клинических испытаниях.