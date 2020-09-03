В Новосибирске арестованы три сотрудника рехаба для наркозависимых

Под арест отправлены двое сотрудников и руководитель новосибирского реабилитационного центра для нарко- и алкозависимых пациентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Отмечается, что причиной обращения внимания правоохранителей на этот рехаб стало обращение одного из «клиентов» центра, который сообщил в СК о мерах, которые применяют к пациентам учреждении Фонда развития социальных программ «Национальный проект».

Известно, что в центре у людей отбирали паспорта, ценные вещи и запрещали общаться с родственниками. Во время налета из здания рехаба были освобождены 40 человек. 24 человека признаны пострадавшими.

Дело возбуждено по статье о незаконном лишении человека свободы, совершенном группой лиц. Арестованным уже предъявлено обвинение.