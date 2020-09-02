У входов в школы возникли очереди из-за измерения температуры

В московской школе №1234 прошел открытый урок главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, сообщает местный оперштаб.

На встрече Андреева рассказала о том, как школьникам защитить себя от респираторных заболеваний в условиях актуального образовательного режима.

«Меры безопасности в школах очень четкие, понятные и не сложные к исполнению. Все учителя и ученики при входе в школу проходят термометрию, — объясняла санитарный врач. — В коридорах поставили санитайзеры. Бактерицидные лампы должны обеззараживать воздух. Они безопасны, могут работать и в присутствии детей. Работая у доски на расстоянии не менее двух метров от ребят, учитель может находиться без маски, но выходя в коридор, в пространство школы, где он будет встречаться с большим количеством детей и взрослых, учитель должен надевать маску».

При этом, как пишет Росбалт, из-за процедуры измерения температуры во многих школах России возникли сложности с трафиком. У входа в школы выстроились длинные и плотные очереди, что само по себе противоречит противоэпидемиологическим нормам.

Так, сообщается, что подобные инциденты были зафиксированы в Омске, Ростове-на-Дону, Набережных Челнах, Краснодаре, Перми и Калуге. В некоторых случаях детям и родителям приходилось стоять в очереди от 15 до 30 минут.