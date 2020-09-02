Эксперт: от защитных масок в России можно будет отказаться в начале 2021-го

Россияне смогут отказаться от обязательного ношения масок в общественных местах не ранее января следующего года.

Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев, пишет «Российская газета». По его словам, именно к этому времени в регионах сформируется иммунная прослойка из перенесших COVID-19.

«Да, вирус продолжает распространяться, но не лавинообразно. И его распространение удается контролировать относительно спокойными, не экстремальными мерами», – сказал эксперт.

Он отметил, что массовая вакцинация вряд ли сможет побороть вирус в полной мере. «Всегда ведь есть те, кто не может вакцинироваться из-за противопоказаний или попросту не хочет», – пояснил Лукашев, подчеркнув вместе с тем, что коронавирус «уже не будет такой серьезной проблемой, какой был до сих пор».