Стало понятно, как лечить самую тяжелую форму COVID-19

Японское исследование показало новое направление в лечении тяжелой формы COVID-19

Пока страны всего мира стремятся разработать вакцину от COVID-19, японские исследователи определили эффективное лечение смертельно опасной чрезмерной активации иммунитета, наблюдаемой у многих пациентов с тяжелой формой COVID-19. В опубликованном журналом PNAS исследовании ученые попытались понять, как именно развивается опасное осложнение коронавируса — цитокиновый шторм. Цитокины — это группа небольших белков, которые могут либо усиливать, либо подавлять иммунный ответ нашего организма на инфекции, травмы и такие заболевания, как рак. Одна из их основных функций — стимулировать воспаление, которое запускает процесс заживления. Проблема в том, что чрезмерная стимуляция воспалительной реакции грозит опасными осложнениями, начиная от астмы и заканчивая тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, респираторным дистресс-синдромом и смертью.

Чтобы лучше понять молекулярные механизмы реакции ученые сначала изучили цитокиновые профили 91 пациента с бактериальным сепсисом, острым респираторным дистресс-синдромом или ожогами. Пациенты из всех трех групп имели повышенные уровни провоспалительных цитокинов IL-6, IL-8, IL-10 и MCP-10, а также белка под названием PAI-1, который вызывает образование небольших тромбов в сосудах по всему телу, включая легкие.

Повышенные уровни PAI-1 связаны с более тяжелыми случаями пневмонии — частой причиной смерти пациентов с COVID-19. Поскольку IL-6 был связан с уровнями других цитокинов и PAI-1, исследователи пришли к выводу, что передача сигналов IL-6 имеет решающее значение для развития цитокинового шторма после инфекции или травмы. Именно это может играть главную роль в патогенезе COVID-19. Исследование профилей цитокинов у пациентов с тяжелым COVID-19 выявило повышение уровня IL-6 на ранних этапах процесса болезни, вызывающее высвобождение PAI-1 из кровеносных сосудов.