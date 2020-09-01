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Онищенко назвал ковидный карантин информационной террористической атакой

Здоровье и дом - Здоровье
16:56, 01 сентября 2020

Онищенко назвал ковидный карантин информационной террористической атакой
Геннадий Онищенко // Фото: Global Look Press
Геннадий Онищенко // Фото: Global Look Press

Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал принятые в России карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса.

По мнению Онищенко, меры были излишними. «Это было ничто иное, как гибридная война, когда на фоне достаточно серьезной эпидемиологической ситуации шла массированная, спланированная, многокомпонентная информационная террористическая атака. Избыточность мер привела к тому, что сейчас практически во всех странах растет смертность», — цитируют политика НСН.

При этом Онищенко уточнил, что волна смертности связана именно с тем, что из-за COVID-19 была остановлена вся плановая медицина. Также, по данным политика, растет число психозов.

Геннадий Онищенко настаивает, что российскому Минздраву и Роспотребнадзору следовало больше опираться на опыт российской эпидемиологии, а не выстраивать карантин по лекалам ВОЗ.

В ВОЗ также признали, что многие рекомендации оказались ошибочными. Так, теперь в пример приводят подход Швеции, где использовали мягкие формы карантина. Но в главный эпидемиолог Швеции Андрес Тегнелл ранее признал действия их страны недостаточными и отметил, что они были бы более жесткими, если бы в их руках был тот же арсенал информации о заболевании, что и сейчас.

Рубрика: Здоровье

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