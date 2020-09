На эгоизме и хитрости быстро карьеры не построить

Эгоизм и хитрость в долгосрочной перспективе не очень помогут продвинуться по карьерной лестнице.

Люди с эгоистичными, лживыми и агрессивными личностными качествами вряд ли достигнут таких высоких должностей, как щедрые, надежные и в целом милые работники. Авторы исследования следили за группой выпустившихся из вузов молодых людей в течение 14 лет. Результаты наблюдений опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences. Вне зависимости от обстоятельств, эгоизм и хитрость не давали преимуществ в борьбе за власть, даже в более жестокой корпоративной культуре, где человек человеку волк.

Люди с эгоистичными, лживыми и агрессивными чертами характера не более склонны к достижению успеха в карьере, чем щедрые, заслуживающие доверия и в целом милые люди. Это не значит, что злые карьеристы не достигают властных позиций. По словам ученых, эгоисты просто не продвигались вперед быстрее других, и жесткость характера им не помогала. Чем больше полномочий они обретали, тем хуже становились их рабочие отношения с коллегами, что все нивелировало.

А вот общительность, энергия и сострадание позволяли людям продвигаться по карьерной лестнице. Извечный вопрос о том, помогает ли агрессивный макиавеллизм строить карьеру, давно интересует исследователей в области социального статуса. Это важный вопрос для управленцев, потому что многочисленные исследования показывали, что занимающие руководящие должности эгоисты оскорбляют других людей, ставят во главу угла собственные интересы, создают коррумпированную культуру и в конечном итоге приводят организации к краху. Они также служат токсичным образцом для подражания в целом.