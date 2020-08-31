У 3% сотрудников школ выявили ковид, а у 13% – антитела к нему

Массовое тестирование на коронавирус среди сотрудников общеобразовательных школ выявило 5,5 тысячи человек с положительным результатом – это 3% от общего числа сотрудников. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, пишет «Медвестник».

У 13,3% обнаружены антитела к коронавирусу, они уже переболели новой инфекцией. Всего в тестировании приняли участие более 180 тысяч человек из числа педагогов, сотрудников пищеблоков, охраны, клининга и т.д.

Те, у кого был выявлен положительный результат, до работы допущены не будут. Все остальные приступят к очному формату работы.