Нацмедпалата выступила против сокращения бюджета здравоохранения до 2023 года

Нацмедпалата раскритиковала Минфин за планы по сокращению бюджета здравоохранения на 252,7 миллиарда в 2021-2023 годах.

«При этом запланированное ранее финансирование здравоохранения, мы считали недостаточным, а теперь и оно уменьшается. Мы опять возвращаемся к прошлому», — написано в заявлении союза медицинского сообщества.

Экспертная организация ссылается на то, что предложение Минфина противоречит принятым поправкам в основной закон страны, где утверждается, что Россия — социальное государство.

Обращение было составлено в адрес Совета Федерации и Госдумы. Нацмедпалата придерживается ранее озвученных требований: доля финансирования здравоохранения из бюджета должна составлять 5-6% от ВВП или более.

Уже в следующем году, согласно предложению Минфина, бюджет здравоохранения может сократиться на 65,7 миллиардов рублей, составив 721,9 миллиарда рублей.