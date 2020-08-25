Ученые: собаки помогут при лечении тяжелой фибромиалгии

Исследование показало, что использование особых собак-терапевтов может помочь контролировать физическое и психическое здоровье людей, страдающих фибромиалгией — хроническим централизованным расстройством болевой чувствительности, которое обычно не поддается лечению. Упражнения с животными могут быть эффективными для таких пациентов. Положительное эмоционально-физиологическое состояние было достигнуто всего лишь после однократного сеанса с собакой.

По оценкам экспертов, от 3% до 6% населения планеты страдает от фибромиалгии, которая характеризуется широко распространенной скелетно-мышечной болью, сопровождающейся усталостью, нарушениями сна, памяти и настроения. Несмотря на относительный эффект ряда анальгетиков, большинство людей живут с хроническими симптомами и ищут нетрадиционные методы лечения.

Исследование с участием 221 пациента в программе лечения фибромиалгии при Клинике Майо в США показало пользу собак-терапевтов для страдающих этим тяжелым заболеванием. Исследователи использовали несколько неинвазивных физиологических биомаркеров, в том числе концентрации окситоцина и кортизола в слюне, температуру барабанной перепонки и различные параметры сердца для оценки состояния больных. У людей после контактов с собаками уровень окситоцина значительно увеличивался, а частота сердечных сокращений снижалась.