Риск тяжелых недугов будут определять по белкам в клетках

Уровень белка в клетках может определять предрасположенность к недугам вроде рака яичников и болезни Альцгеймера.

Ученые из Университета Данди, работая в сотрудничестве с коллегами из Кембриджа и Гейдельберга, завершили одно из самых всеобъемлющих на сегодняшний день исследований о том, как связанные с заболеваниями генетические вариации влияют на уровень белков и гены в стволовых клетках человека. Они определили различия в уровнях белка, коррелирующие с активностью генов и заболеваниями. Ученые сравнили уровни многих тысяч различных типов белков, присутствующих в линиях стволовых клеток, полученных от разных людей.

Эти новые данные показывают различия в уровнях белков у разных людей, и как это может помочь науке понять, почему некоторые из нас могут подвергаться более высокому риску развития болезней или страдать от более серьезных последствий инфекций. Человеческие стволовые клетки могут делиться бесконечно и трансформироваться в любые из различных специализированных типов клеток, из которых состоят ткани и органы тела, такие как клетки кожи, мышц и нервов. Команда исследователей создала библиотеку человеческих стволовых клеток, используя клетки кожи, взятые у сотен человеческих доноров.

Белки имеют решающее значение для понимания механизмов, ответственных за заболевания и наследственные нарушения, они также могут влиять на чувствительность к вирусной инфекции и реакцию на лекарственную терапию. Исследование выявило новые генетические факторы, которые влияют на восприимчивость к определенным типам заболеваний, включая варианты белков, связанные с повышенным риском развития рака яичников и болезни Альцгеймера. Есть надежда, что основанная на этом исследовании дальнейшая работа поможет при разработке адресной терапии и эффективных новых лекарств.