Воды в сыре становится с годами все больше

Болгарские ученые проверили более 30 марок белых рассольных сыров, имеющих довольно низкую стоимость. Рассольным называют тип сыра, который созревает и хранится в рассоле, а поэтому не имеет корки. Это любимое кушанье болгар, стол которых почти всегда украшает брынза. На местном рынке можно обнаружить сотни разновидностей таких сыров, и теперь выясняется, что многие из них содержат изрядное количество воды.

Ученые произвели контрольные закупки в 6 городах страны, включая Софию и Пловдив. По нормативам, в брынзе не должно быть больше 54% воды, но этому соответствовал только один из 30 видов сыра. В 10 сортах воды было от 62% до 70%, в 16 — даже больше 70%, а в некоторых разновидностях сыра воды было до 78%. Причем доля такого водяного сыра в продаже постоянно увеличивается, что расстраивает многочисленных любителей брынзы.

Но зачем производители добавляют в сыр воду? Чем больше там воды, которая не стоит почти ничего, тем меньше молока, а значит, выше прибыль. При этом болгары относительно нормально воспринимают воду в продуктах питания, чего не скажешь, к примеру, о пальмовом масле. Для многих добавление воды в сыр — «безобидная шалость».