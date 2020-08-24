Коронавирус ухудшил симптомы жертв расстройств пищевого поведения

Исследователи обнаружили, что пандемия COVID-19 оказывает глубоко негативное влияние на девятерых из 10 человек, страдающих расстройствами пищевого поведения. По данным британской благотворительной организации по борьбе с расстройствами пищевого поведения Beat, только в одной Великобритании примерно 1,25 млн людей имеют эти проблемы. До сих пор было мало что известно о влиянии пандемии на данную часть население.

Хотя очевидно, что вспышка COVID-19 оказывает значительное влияние на все население планеты, опубликованное в Journal of Eating Disorders исследование показывает, что пандемия создает дополнительные индивидуальные проблемы именно для жертв расстройств пищевого поведения. На ранних стадиях карантина ученые Университета Нортумбрии в Великобритании опросили людей по всей стране, которые в настоящее время страдают от расстройств пищевого поведения или выздоравливают от них.

Результаты показывают, что нарушение привычного ритма жизни в результате изоляции и социального дистанцирования могут иметь пагубное влияние на благополучие человека. При этом почти девять из десяти (87%) участников сообщили, что их симптомы ухудшились в результате пандемии. По словам исследователей, более 30% опрошенных заявили, что их симптомы стали «намного хуже».