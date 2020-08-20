Воробьев подписал указ об отмене самоизоляции для пожилых жителей Подмосковья

В Московской области со следующей недели отменяется режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет.

«Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее в Подмосковье ряд действующих ограничений: снимается режим самоизоляции с людей 65+ и хронических больных с 24 августа 2020 года», – приводит «Интерфакс» сообщение регионального штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и хронических больных ввели в Подмосковье 26 марта. В перечень заболеваний, с которыми необходимо было соблюдать режим самоизоляции, входили, в частности, сахарный диабет, астма, болезни системы кровообращения, болезни почек, злокачественные новообразования, острые лейкозы. Также в список было включено наличие трансплантированных органов и тканей.