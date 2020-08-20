РФПИ обсуждает со странами Африки возможность поставок вакцины от COVID-19

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на зарубежный рынок могут начаться уже в текущем году.

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Исходя из тех производственных мощностей, куда мы инвестируем, не только на территории России, но и в других странах, мы можем начать поставлять вакцину на внешние рынки в ноябре - декабре этого года», – сообщил Дмитриев. Он отметил, что сейчас обсуждается поставки российской вакцины в Египет и другие страны Африки.

Вакцина «Спутник V» против COVID-19, разработанная российским Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и проходящая клинические исследования, получила регистрацию 11 августа. Начало промышленного производства намечено на сентябрь 2020-го. «Спутник V» стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса на мировом рынке. Многие специалисты высказывают сомнения относительно безопасности российской разработки.