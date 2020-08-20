Психика после родов чаще страдает у самых молодых мам

Наблюдения показали, что молодые женщины наиболее подвержены послеродовым психическим заболеваниям.

Исследование британских ученых из Mental Health NHS Foundation Trust, Университета Манчестера и Национального института исследований в области здравоохранения (NIHR), показало, что молодые женщины наиболее уязвимы перед послеродовыми психическими заболеваниями. Хотя роды являются основной причиной психических заболеваний у женщин, до сих пор неизвестно, как они влияют на мам в разном возрасте.

Это первое исследование подобного рода, в котором сравнивается частота психических заболеваний в послеродовой и непослеродовой периоды у женщин разного возраста. В исследовании были изучены данные общей врачебной практики по почти 2,7 миллиону женщин в Великобритании. Послеродовые периоды были сопоставлены по возрасту и общей практике с непослеродовыми, использовались математические расчеты.

Получены убедительные доказательства того, что влияние родов на психическое заболевание зависело от возраста начала депрессии, тревожных расстройств и аффективного психоза, причем эффект был гораздо сильнее у молодых женщин. У девушек в возрасте 15–19 лет вероятность возникновения депрессии в послеродовом периоде была более чем в 7 раз выше, чем в непослеродовой период.