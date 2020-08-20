Брюссельская капуста снижает риск опасных болезней сердца

Употребление брюссельской капусты может снизить риск заболевания кровеносных сосудов на 46%, как узнали ученые.

Исследователи Университета Западной Австралии доказали, что ежедневное употребление брюссельской капусты или брокколи может снизить риск заболевания кровеносных сосудов на 46%. В ходе работы ученые проанализировали диету и здоровье 684 пожилых женщин. Анализ показал, что употреблявшие более 45 г брюссельской, белокочанной капусты или брокколи ежедневно женщины имели на 46% меньшую вероятность заболеваний кровеносных сосудов, чем те, кто не ел овощей.

Ранее те же ученые определили, что употребление данных овощей снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний вроде инфарктов или инсультов, но не было понятно, почему. Результаты нового исследования дают представление о возможных задействованных механизмах. У пожилых женщин, ежедневно употребляющих большее количество овощей семейства крестоцветных, имеется сниженный риск обширной кальцификации аорты.

В овощах семейства крестоцветных повышенный уровень витамина К, который может участвовать в подавлении процесса кальцификации в кровеносных сосудах. Заболевания сосудов уменьшают кровоток в теле, часто они вызываются накоплением жировых отложений кальция на внутренних стенках сосудов.