Клюква способна лечить проблемы с желудком и кишечником

Если вы любите клюкву, вот еще один повод для хорошего настроения. Употребление этих ягод в пищу не только помогает повысить иммунитет, очистить кишечник или справиться с инфекциями мочевыводящих путей, но и сокращает проблемы с желудочно-кишечным трактом. Новое клиническое испытание показало, что употребление клюквенного сока, содержащего 44 мг проантоцианидинов (PAC) на 240 мл, два раза в день в течение 8 недель привело к снижению заражений H. pylori у взрослых участников на 20%, по сравнению с теми, кто употреблял меньшее количество сока или плацебо.

Несмотря на необходимость дополнительных исследования, эти результаты, опубликованные в ведущем международном гастроэнтерологическом журнале Journal of Gastroenterology and Hepatology, показывают, что употребление клюквенного сока с 44 мг PAC дважды в день может стать естественной дополнительной стратегией лечения взрослых с H. pylori.

Бактериальная инфекция H. pylori вызывает озабоченность во всем мире из-за ее высокой глобальной распространенности, превышающей 80% в некоторых развивающихся странах, и способности вызывать язву желудка, которая при отсутствии лечения увеличивает риск развития рака желудка. Хотя инфекция H. pylori является основной выявленной причиной рака желудка, к другим его факторам риска относят хронический гастрит, диеты с высоким содержанием соли и химические канцерогены. Инфекция H. pylori, классифицированная Всемирной организацией здравоохранения как канцероген I класса, традиционно лечится тремя или четырьмя дорогостоящими курсами антибиотиков, которые могут иметь значительные побочные эффекты и частоту неудач лечения в 10–30%.