Плацебо лечит даже в том случае, если пациенты знают о нем

Плацебо снижает эмоциональное расстройство, даже если люди знают, что принимают пустышку, как установили ученые.

Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, подтверждает, что плацебо может помочь уменьшить эмоциональный дистресс, даже когда пациентам известно, что они принимают пустышки. А это открывает путь к дальнейшим исследованиям по превращению эффекта плацебо в безопасное, проверенное и полностью прозрачное лечение.

По данным министерства здравоохранения и социальных служб США, эффект плацебо — «благоприятный результат для здоровья, возникающий в результате ожидания того, что препарат поможет». Плацебо не содержит активных ингредиентов, которые могут изменить физиологическое состояние организма. Хотя плацебо часто используются в научных исследованиях, внедрение их в реальное лечение этически сомнительно без информирования пациентов о том, что они принимают именно плацебо.

Вот тут-то и появляется не обманывающее плацебо — когда пациент принимает пустышки и знает об этом. Предыдущие испытания с участием «честного» плацебо показали положительные изменения в поведении и самооценке людей, а это исследование — первый случай, когда ученые наблюдали нейронные изменения, коррелирующиеся со снижением эмоционального стресса. Об этом говорится в заявлении ученых Мичиганского университета.