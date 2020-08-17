40% жителей Нью-Йорка уже приобрели иммунитет к COVID-19

Ученые выяснили, что более 40% жителей Нью-Йорка могут быть невосприимчивы к коронавирусу. По данным исследования, вторая волна COVID- 19 может особенно сильно ударить по районам за пределами первоначальных горячих точек мегаполиса.

Команда использовала математическую модель для проведения своего исследования. Это включало изучение ежедневного подсчета смертей в четырех странах (США, Великобритании, Испании и Италии), в сильно пострадавших городах (Нью-Йорке, Лондоне, Мадриде и Милане), а также в итальянском регионе Ломбардия. Кроме того, они сравнили время осуществления различных вмешательств, направленных на прекращение распространения вируса, реакцию населения и изменения в количестве смертей.

Когда появился коронавирус, 100% людей были уязвимы перед ним. По мере распространения эта цифра уменьшалась. По данным ученых, доля уязвимых людей в Нью-Йорке теперь составляет 59% от числа людей в остальной части США. В целом, авторы обнаружили, что люди в мегаполисах, вероятно, были значительно менее восприимчивы к вирусу, чем остальная часть страны. Это связано с тем, что города были затронуты раньше, поэтому количество случаев заболевания росло в течение более длительного периода времени, прежде чем были приняты меры по прекращению распространения.