Собянин: С 1 сентября в Москве начнется вакцинация от ОРВИ и гриппа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 сентября в Москве будет проводиться массовая вакцинация жителей от сезонных болезней, среди которых он выделил ОРВИ и групп.

По его словам, в прошлом году процедуре подверглись почти 7 миллионов человек. Градоначальник призвал увеличить этот показатель, а также провести процедуру с опережением, чтобы препарат успел начать действовать.

По его мнению, могло оказать существенное влияние на относительно низкую заболеваемость среди москвичей этой весной: «Возможно, именно это нас спасло от пиков заболеваний этой весной, когда к нам пришел коронавирус», — приводит его слова «КоммерсантЪ».

Собянин заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в Москве, отметив, что «это уже достижение, так как у нас достаточно активная жизнь в городе»: «Огромное количество поездок межрегиональных, и сейчас открылись еще и зарубежные направления», — заявил он.

Отметим, что позднее в России также планируется делать гражданам прививки от коронавируса, но, по предварительным оценкам разработчиков, их эксплуатация начнется не раньше чем через 40 дней, причем из соответствующего постановления правительства следует, что следить за её распространением будут власти страны.