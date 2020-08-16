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16 августа, воскресенье

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[12:57]"Заказной": Участников митинга за Лукашенко свозят в Минск на автобусах
[12:17]Собянин: С 1 сентября в Москве начнется вакцинация от ОРВИ и гриппа
[11:40]Мишустин подписал постановление о регулировании властями распространения вакцины
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[10:26]Вакцина, Трамп, убийство демонстранта и главные новости из Беларуси к 16 августа

15 августа, суббота

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[17:01]В России уже произведена партия первой в мире вакцины от COVID-19
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[15:44]Группировка МЧС России из 150 человек покинула Бейрут после спасательных работ
[14:37]Ефремова выписали из больницы. Пашаев не может назвать его диагноз
[13:50]В Варшаве подписан договор об увеличении американских военных в Польше
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[12:22]Эльман Пашаев не подтвердил подлинность протокола с признанием вины Ефремовым
[11:26]Зеленский счел некорректным возвращение Белоруссией 32 задержанных граждан РФ
[10:48]Пентагон будет заниматься расследованием случаев появления НЛО
[10:12]В НИЦ имени Гамалеи рассказали о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19

14 августа, пятница

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[21:22]Министры 27 стран Европы согласны, что выборы в Беларуси сфальсифицированы
[20:35]Беларусь передала России 32 из 33 задержанных боевиков "ЧВК Вагнер"
[20:02]"Преступники", ответственные за насилие над белорусами, попадут под санкции ЕС
[19:31]"Не высовывайтесь на улицы!": Лукашенко заявил, что протесты организованы Навальным
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[17:53]Сбербанк опроверг, что будет брать деньги за уведомление о платежах по sms
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[16:47]Бастующие рабочие Минского тракторного завода двинулись к Дому правительства
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[14:15]Иван Ургант, Ангела Меркель и митрополит Павел осудили насилие в Беларуси
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[13:42]В центре Твери появилась стена Виктора Цоя
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Собянин: С 1 сентября в Москве начнется вакцинация от ОРВИ и гриппа

Здоровье и дом - Здоровье
12:17, 16 августа 2020

Собянин: С 1 сентября в Москве начнется вакцинация от ОРВИ и гриппа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 сентября в Москве будет проводиться массовая вакцинация жителей от сезонных болезней, среди которых он выделил ОРВИ и групп. 

По его словам, в прошлом году процедуре подверглись почти 7 миллионов человек. Градоначальник призвал увеличить этот показатель, а также провести процедуру с опережением, чтобы препарат успел начать действовать. 

По его мнению, могло оказать существенное влияние на относительно низкую заболеваемость среди москвичей этой весной: «Возможно, именно это нас спасло от пиков заболеваний этой весной, когда к нам пришел коронавирус», — приводит его слова «КоммерсантЪ». 

Собянин заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в Москве, отметив, что «это уже достижение, так как у нас достаточно активная жизнь в городе»: «Огромное количество поездок межрегиональных, и сейчас открылись еще и зарубежные направления», — заявил он.

Отметим, что позднее в России также планируется делать гражданам прививки от коронавируса, но, по предварительным оценкам разработчиков, их эксплуатация начнется не раньше чем через 40 дней, причем из соответствующего постановления правительства следует, что следить за её распространением будут власти страны.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Москва

Рубрика: Здоровье

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