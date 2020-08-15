В России уже произведена партия первой в мире вакцины от COVID-19

Первая партия разработанной центром имени Гамалеи вакцины от COVID-19 уже произведена.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что производство вакцины от коронавируса в 5 млн доз в месяц планируется достичь в декабре — январе, полностью страна будет обеспечена препаратом в течение года.

Вакцина будет производиться на фармацевтическом заводе «Биннофарм» в Зеленограде (входит в АФК «Система»). АФК «Система» сообщила, что завод может производить около 1,5 млн доз вакцины в год.