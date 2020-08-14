Менее четверти опрошенных врачей согласны сделать прививку от COVID-19

Более половины медицинских работников не готовы сделать прививку от коронавируса, зарегистрированную на днях в России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Справочник врача», пишет РБК.

Согласно данным исследования, прививаться от COVID-19 планируют лишь 24,5% респондентов.

Отмечается, что 66% опрошенных связали недоверие к вакцине с отсутствием полноценных сведений о ее эффективности. Помимо этого, 48% респондентов обеспокоены тем, что вакцина была разработана в довольно сжатые сроки.

Авторы опроса отмечают, что рекомендовать вакцинацию своим пациентам и знакомым готовы 20% медиков.

Напомним, 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса, которая получила название «Спутник V». По его словам, прививку уже сделала его дочь.