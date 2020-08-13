Жирные кислоты Омега-3 оберегают людей от агрессивного поведения

Жирные кислоты Омега-3 помогают мозгу регулировать импульсивные реакции на агрессивное поведение.

Новое исследование, проведенное учеными-психологами из Университета Дерби и Университета Ноттингем Трент в Великобритании, показало, что включение жирных кислот Омега-3 в рацион человека может помочь адаптировать реакцию на импульсивную физическую агрессию. Кислоты Омега-3 важны для здорового функционирования мозга и тела, они могут быть получены из определенных продуктов, таких как жирная рыба. Недостаточное употребление определенных жирных кислот связано с рядом психологических проблем у взрослых и детей, включая депрессию, агрессивное поведение, черствость и импульсивность.

Пищевые добавки с кислотами Омега-3 уже используются для лечения различных эмоциональных и поведенческих нарушений здоровья, например, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, а также тяжелой депрессии. В исследовании изучалось употребление пищевых жирных кислот вроде эйкозапентаеновой кислоты, и импульсивная реакция людей на угрозы или разочарования, а также их готовность приспособиться к такому поведению.

Участники исследования сначала заполнили анкеты об аспектах своего питания. Ученые составили шкалу, оценивающую склонность к физическому агрессивному поведению, например, агрессии в ответ на угрозу или разочарование. Затем с помощью электроэнцефалограмм была измерена мозговая активность добровольцев, пока им показывали лица на экране компьютера. Если лицо представляло угрозу, им предлагали ответить нажатием кнопки «атака» на клавиатуре компьютера. У получавших жирные кислоты агрессивное поведение проявлялось реже.