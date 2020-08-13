Россияне стали чаще страдать заболеваниями щитовидной железы, чем в 2019 году

По данным Минздрава, жители России стали больше страдать заболеваниями щитовидной железы. Таким образом, в 2019 году было зарегистрировано 3,62 млн таких заболеваний, тогда как в 2018 — 3,49 млн. Еще сильнее разница заметна по сравнению с началом 2014 года, когда цифры составляли 2,84 млн. Об этом пишет NEWS.ru.

В пятерку по наибольшему колличеству заболеваний вошли Москва (290,7 тысячи), Санкт-Петербург (232,7 тысячи) и Краснодарский край (143 тысячи). Замыкают список регионов Московская область (141 тысяча) и Алтайский край (133,2 тысячи).

Наименьшие данные статистики зарегестрированы в Чукотском автономном округе (860 человек), Еврейской автономной области (977 человек), Ненецком автономном округе (1421 человек), Магаданской области (1965 человек) и Калмыкии (3045 человек).

Главврач одной из московских больниц Александр Мясников ранее отметил, что россияне должны уделять особое внимание щитовидной железе. По его словам, за состоянием гормона щитовидной железы необходимо следить, поскольку именно он «заставляет нас двигаться».