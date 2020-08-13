Респираторные маски можно дезинфицировать в пароварках

Согласно исследованию ученых из Университета Иллинойса, респираторные маски N95 можно дезинфицировать в пароварках.

Используемые для защиты от нового коронавируса и других заболеваний респираторные маски N95 можно обеззаразить, поместив в пароварку на 50 минут. По мнению экспертов, респираторы N95 считаются золотым стандартом средств индивидуальной защиты, когда речь идет о воздушно-капельном заражении.

Опубликованное в журнале Environmental Science and Technology Letters исследование показало, что маски, помещенные в сухой пар, сохраняли свою фильтрующую способность, а также очищались внутри и снаружи. Результаты показывают, что это может позволить людям безопасно повторно использовать респираторы, которые предназначены для одноразового использования. Что очень актуально в условиях пандемии СOVID-19, при которой даже у медиков порой ощущается нехватка защитных средств.

Помещение масок в пароварку на 50 минут при температуре +100С очищало их внутри и снаружи от четырех различных классов вируса, включая коронавирус. Исследователи заявили в пресс-релизе, что это более эффективно, чем дезинфекция ультрафиолетовым светом.