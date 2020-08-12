Ревность способна укреплять дружеские отношения

Ревность связана с пониманием ценности дружбы, а также с мотивированным поведением, которое поддерживает дружбу. Таковы результаты исследования ученых из университетов Оклахомы и Аризоны, опубликованные Journal of Personality and Social Psychology.

«Друзья это не просто развлечение, — говорят авторы исследования. — Они являются важным ресурсом, особенно в текущей ситуации с продолжающимися вспышками COVID-19. Друзья поддерживают нас во время конфликтов, защищают от одиночества и даже могут предоставить жизненно необходимые ресурсы, когда они нам нужны. Мы хотели понять, как поддерживается дружба. И обнаружили, что чувство ревности может выступать в качестве инструмента поддержания дружеских отношений».

Не все угрозы дружбе вызывали ревность. Если лучший друг уезжал, люди чувствовали печаль и гнев острее, чем ревность. Но когда дружбе угрожал другой человек, например, новый романтический партнер или новый друг на работе, преобладающим чувством была именно ревность. Интенсивность ревности зависела от того, насколько вероятна потеря друга из-за внешней угрозы. Лучший друг, обретающий романтического партнера, вызывает меньше ревнивых чувств, чем если он заводит нового друга.