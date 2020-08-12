Мурашко: Критика российской вакцины из-за рубежа вызвана страхом конкуренции

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил зарубежную критику российской вакцины от коронавируса.

Свою позицию глава ведомства высказал в рамках брифинга, посвящённого первой зарегистрированной вакцине от COVID-19 и транслируемого на YouTube-канале RT.

Мурашко заявил, что критика российской вакцины вызвана страхом конкуренции и является безосновательной.

«Коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определенную конкуренцию, конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны», — сказал он.

Регистрации первой вакцины от коронавируса была объявлена Путиным 11 августа. Таким образом, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат. Отмечалось, что препарат прошел стадии всех необходимых проверок, а Мурашко заявил, что вакцина показала безопасность и высокую эффективность.

В гражданский оборот вакцина поступит в январе 2021 года. Ожидается, что она будет называться «Спутник V» и обеспечит иммунитет к коронавирусу на протяжении двух лет.

Российская вакцина встретила критику представителей зарубежных стран. Так, помощница президента США Келлиан Конуэй заявила, что российское средство отстает от американских разработок и прошло слишком мало испытаний. По ее словам, американские стандарты намного жестче. Тем не менее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал об уже полученных заявках на поставку 1 млрд доз вакцины в 20 стран.