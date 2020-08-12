Электронные сигареты повышают риск заражения COVID-19 у молодежи

Ученые из США доказали, что использование электронных сигарет связано со значительно повышенным риском развития COVID-19 среди подростков и молодых людей. Опубликованное в Journal of Adolescent Health исследование является первым изучением связи между вейпингом и COVID-19 с использованием собранных во время пандемии данных о населении США. Среди молодых любителей электронных сигарет, прошедших тестирование на COVID-19, вероятность заражения была в 5-7 раз выше, чем у тех, кто не использовал сигареты.

«Молодые люди могут полагать, что возраст защищает их от заражения вирусом, или что у них не будет симптомов COVID-19, но данные показывают, что это не касается пользователей электронных сигарет», — заявили исследователи из медицинской школы Стэнфордского университета в США. Они подчеркивают, что подростки и молодые люди должны знать о непосредственном риске заражения COVID-19 при вейпинге, так как они повреждают свои легкие.

Данные были собраны с помощью онлайн-опросов, проведенных в мае. В опросах принял участие 4 351 респондент в возрасте от 13 до 24 лет, проживавший во всех 50 штатах США, округе Колумбия и трех территориях США. Исследователи разделили поровну всех участников опроса на тех, кто использовал электронные сигареты, и тех, кто никогда не употреблял никотиновые продукты. Выборка также включала примерно равное количество людей в разных возрастных группах.