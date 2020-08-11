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Университет Джонса Хопкинса: количество случаев COVID-19 в мире превысило 20 млн

Здоровье и дом - Здоровье
12:56, 11 августа 2020

Университет Джонса Хопкинса: количество случаев COVID-19 в мире превысило 20 млн
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

С начала пандемии по всей планете коронавирусной инфекцией заразились более 20 миллионов человек, лидером стали США.

Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, за весь период пандемии от заболевания умерли свыше 736 тысяч человек, выздоровели более 12 миллионов инфицированных.

Самое большое количество случаев COVID-19 зарегистрировано в США, где заболели более 5 миллионов человек, Бразилии (свыше 3 миллионов), а также Индии (более 2 миллионов). Россия находится по числу инфицированных на четвертом месте с 892 тысячами случаев. Далее следует ЮАР (563 тысячи заболевших).

Самая высокая смертность зафиксирована также в США, за ними идет Бразилия, Мексика, Великобритания и Индия. В России с начала пандемии зарегистрировано 15 тысяч смертей, связанных с коронавирусом.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Здоровье

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Фото: Global Look Press

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