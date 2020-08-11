Кашпировский предупредил Путина об опасности ковид-вакцинации

11 августа Анатолию Кашпировскому исполнился 81 год. В канун своего дня рождения популярный в советские времена психотерапевт обратился к Владимиру Путину и попросил у него подарок на свой праздник: прекратить избиения митингующих граждан полицией, отпустить арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и не допустить принудительной вакцинации граждан от коронавируса.

– Я не хочу никаких медалей, званий и денег, – сказал Анатолий Михайлович в видео, которое выложил в интернет. – А хочу, чтобы на улицах наших городов перестали избивать людей, таскать их за руки, за ноги и запихивать в автозаки. Мне, ребенку войны, сыну солдата, невозможно привыкнуть к такой картине… Какая-то приватизация людей получается. Что хотят, то с ними и делают.

Вторая часть моей просьбы – это то, что страшнее самого страшного. Грядет то, что страшнее ядерной войны. Новый мировой порядок, который давно запланирован, а теперь развернул свое шествие… Разыгралась какая-то новая пандемия. Никто никогда не знал, что такое ковид. Откуда это взялось? Грешным делом закрадывается мысль, не является ли это результатом каких-то технологий. Я не могу этого утверждать и не могу никого заставлять так думать, но лично сам имею такое предположение. А что еще страшнее?! Вакцинация!

Кашпировский обеспокоен тем, что вакцина от коронавируса может стать смертельной для человеческого организма и просит избеждать принуждения людей к прививкам, которые еще не успели пройти все испытания.

– Любая вакцина опасна тем, что ты вообще можешь заболеть чем-то другим, посторонним, например, кишечным заболеванием, – продолжает психотерапевт. – Люди в своем незнании мне напоминают мясокомбинат.

Призыв освободить Фургала экстрасенс оставил напоследок. При этом Кашпировский вспомнил, что и ему самому в 1989 году приписывали убийство, которого он, по его словам, не совершал. Поэтому он, мол, как никто понимает, каково сейчас экс-губернатору Хабаровского края.

– Сотни тысяч людей за Фургала, – рассуждает Кашпировский. – Действия его были справедливые, на пользу людей. Вот почему так все бьются за него. Но он уже сейчас как новогодняя елка обвешан обвинениями в преступлениях…

Я тоже «убийца»! – говорит Кашпировский. – 30 лет СМИ, руководимые кем-то, прежде всего религиозными деятелями, вешают на меня убийство… 30 лет терплю вранье, 30 лет терплю, что меня называют убийцей детей. А это ложь была!

То же самое разворачивается и вокруг Сергея Ивановича! Он должен быть возвращен в Хабаровск, ни один волосок не должен упасть с его головы.