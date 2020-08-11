Грозы могут обострять течение астмы у пожилых людей

Американские ученые выяснили, что громы и молнии увеличивают вероятность госпитализации пожилых пациентов с астмой. Результаты этого исследования публикует Journal of the American Medical Association. Исследователи проанализировали заявки в медицинские страховые компании по оплате лечения и информацию по пациентам в зависимости от изменений погоды. В частности, особое внимание уделялось именно грозам.

Оказалось, что в периоды за несколько дней до крупной грозы количество неотложных визитов в больницы в связи с острыми респираторными болезнями существенно увеличивалось. И особенно часто в госпитали доставляли пациентов с астмой или хронической обструктивной болезнью легких, у которых обострялись симптомы.

Как полагают авторы исследования, причиной этого может быть рост концентрации твердых частиц в атмосфере, а также резкие температурные изменения. Впрочем, исследование было наблюдательным, оно не искало причину связи, а лишь описывало возможную закономерность. В целом, астматики очень зависят от любых атмосферных колебаний, как не раз устанавливали ученые.