Детское обострение коронавируса связано с клетками крови

Недавно описанное в медицинской литературе детское заболевание, имеющее отношение к COVID-19, связано с существенными изменениями иммунной системы белых клеток крови. К такому выводу пришли ученые, а их данные могут помочь врачам оказывать более квалифицированную помощь юным пациентам и даже предсказывать формирования резистентности к ныне имеющимся методам лечения.

Речь идет о заболевании, пока что получившим длинное название педиатрический воспалительный мультисистемный синдром, временно связанный с инфицированием SARS-CoV-2 (PIMS-TS). Это новый недуг, чем-то напоминающий болезнь Кавасаки (воспаление кровеносных сосудов, чаще всего поражающее детей до 5 лет), а также синдром токсического шока. Ученые Университета Бирмингема в Великобритании изучали анализы крови у детей, попадавших в больницы с этими болезнями во время коронавирусного карантина.

Результаты исследования, пока не прошедшего независимую научную оценку, опубликованы онлайн-платформой medRxiv. Они описывают существенные изменения в моноцитах – разновидности белых кровяных клеток у пациентов с PIMS-TS и болезнью Кавасаки. Это первое исследование, которое показало, что болезнь Кавасаки и PIMS-TS характеризуются заметными изменениями количества моноцитов и их генетики.