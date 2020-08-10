Исследователи просят Минздрав не торопиться с регистрацией вакцины

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям обратилась в Минздрав с письмом, где просит не форсировать регистрацию иммунологического препарата «Гам-Ковил-Вак2». Исследователи просят не пренебрегать международными нормами в оценке качества медикаментов даже в складывающихся условиях, пишет «Фармацевтический вестник».

В организации настаивают, что России не стоило бы гнаться за первенством в вопросах выхода вакцины, поскольку формально речь идет только о регистрации, когда фактически клинические исследования находятся только во второй фазе, а шесть зарубежных исследовательских групп уже перешли в третью фазу исследований.

По соблюдению всех процедур исследования, российская вакцина должна быть готова не раньше конца декабря текущего года, но то и дело появляется информация о планах по запуску массового производства в конце августа или осенью.

«Это новая вакцина, она пока не завершила тестирование с участием даже сотен человек, не говоря уже о принятых в фазе III нескольких тысячах участников исследования», — говорится в письме АОКИ.