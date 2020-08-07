Частые поездки детей на природу вызывают синдром Греты Тунберг

Чем больше ребёнок проводит времени на природе, тем более это полезно для его психического и физического здоровья. Однако контакты с природой не исключают феномена так называемый экологической тревожности или обеспокоенности, который весьма распространён среди детей и подростков. Многочисленные исследования изучали положительное воздействие природы на ребёнка, но немногие из них оценивали негативные психологические последствия на психику детей от глобального потепления и других экологических проблем.

Ученые Университета Колорадо вместе с британскими коллегами провели метаанализ имеющейся научной литературы. Доказано, что контакты с природой укрепляют разные аспекты здоровья ребенка и усиливают его чувство ответственности перед нашей планетой. Но такие дети также часто страдают и от экологической тревожности. Так называют ощущения беспомощности и стресса при взгляде на то, как человечество уничтожает природные ресурсы, вырубает леса, способствует таянию ледников и глобальному потеплению, загрязнению воздуха и водоемов, гибели растений и животных.

Одной из самых ярких жертв этой самой экологической тревожности является Грета Тунберг из Швеции. Благодаря деятельности этого подростка многие её ровесники также озаботились состоянием экологии, и в некоторых случаях это вызвало у них психический стресс. Но даже его вероятность, по мнению учёных, не перекрывает той пользы, что приносят контакты с природой детям и подросткам.