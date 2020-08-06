Обогащенное черникой питание помогает росту мышц у женщин

Ученые в ходе исследования наблюдали за тем, как сыворотка из крови людей, сидящих на диете с черникой, воздействует на клетки, отвечающие за рост и восстановление мышц. Наблюдения продолжались в течение 6 недель, их проводили ученые Корнельского университета. Результаты исследования опубликованы в Journal of Nutrition. В наблюдениях приняли участие 22 женщины: 12 возрасте от 25 до 40 и 10 в возрасте от 60 до 75 лет.

В группе на чернике женщины получали эквивалент 1,75 чашки свежих ягод ежедневно, но в форме замороженной черники — 19 г утром и 19 г вечером помимо обычного питания. При этом всех участников попросили избегать употребления любых других продуктов, также богатых полифенолами и антоцианинами.

Анализы сыворотки брали из крови добровольцев через полтора часа после утренней дозы черники. Они показывали рост количества прогениторных клеток мышц. Кроме того, у женщин на чернике в возрасте от 25 до 40 уменьшился процент мёртвых прогениторных клеток мышц, что говорило о повышении резистентности к окислительному стрессу и росту потребления кислорода клетками. К сожалению, никакого положительного эффекта у мышечных прогениторных клеток женщин в возрасте от 60 до 75 лет после употребления черники выявлено не было.