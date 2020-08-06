Неонатологов в 15 регионах научат беречь собственное психологическое здоровье

В пятнадцати регионах России пройдут тренинги для неонатологов по профилактике выгорания, пишет Агентство социальной информации.

Организаторами мероприятия стал фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо», который в том числе реализует программы по президентским грантам.

Всего в рамках тренингов пройдет более ста встреч, где медикам будут рассказывать о способах заботы о собственном ментальном здоровье, когда работаешь с родителями, находящимися в тревоге и депрессии.

«Наши психологи на тренингах по профилактике профессионального выгорания помогают медикам восстановить [ресурсное состояние], обучают работе с эмоциями и страхами. Это очень важно, потому что напрямую влияет на семьи недоношенных малышей», — говорит исполнительный директор фонда Юлия Ермолаева.

По данным фонда «Право на чудо», преждевременные роды в России встречаются у каждой 16-й женщины.