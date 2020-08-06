Коронавирус будут лечить таблетками от алкоголизма

Лекарственный препарат дисульфирам, применяемый для борьбы с алкоголизмом, имеет потенциал в деле лечение вируса SARS-CoV-2, провоцирующего COVID-19. К такому выводу пришли ученые Национального исследовательского университета Высшая школа экономики в России. Они обратили внимание, что структурные элементы нового коронавируса, менее подверженные мутациям во время эволюции, можно избрать в качестве мишени при лечении.

Другими словами, эффективные против одного штамма лекарства не будут эффективны против другого. Лучшими кандидатами для этого являются консервативные белки вроде основной протеазы вируса SARS-CoV-2 M pro, как говорится в исследовании, опубликованном журналом Mendeleev Communications. Помимо резистентности к мутациям, M pro играет важную роль в деле репликации коронавируса, а значит, его ингибирование может замедлить или даже полностью остановить воспроизводство вируса внутри тела.

Способное сделать это лекарство уже одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Моделированное исследование продемонстрировало, что содержащие серу лекарственные препараты показывают необычно высокую эффективность лигандов в активном центре главной протеазы вируса SARS-CoV-2 M pro, и только дисульфирам 4 обеспечивает стабильные взаимодействия. Обычно его применяют для лечения алкоголизма.